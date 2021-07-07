İtalya'nın 53 yıllık hasretini bitirmesine son 1 adım
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İtalya'nın 53 yıllık hasretini bitirmesine son 1 adım

İtalya'nın 53 yıllık hasretini bitirmesine son 1 adım
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

EURO 2020 Yarı Final karşılaşmasında İspanya'yı penaltı atışları sonunda eleyerek finale yükselen İtalya, 1968 yılından bu yana süren Avrupa Şampiyonluk özlemini bitirmek için 11 Temmuz Pazar gününü beklemeye başladı.

EURO 2020 Yarı Final karşılaşmasında İspanya'yı penaltı atışları sonunda eleyerek finale yükselen İtalya, 1968 yılından bu yana süren Avrupa Şampiyonluk özlemini bitirmek için 11 Temmuz Pazar gününü beklemeye başladı.

EURO 2020 yarı final mücadelesinde normal ve uzatma süresi 1-1 biten maçta İtalya, İspanya'ya penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayarak finale yükseldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle biten maçın 2'nci yarısında İtalya, 60'ıncı dakikada Chiesa'nın golüyle 1-0 öne geçti. 80'inci dakikada İspanya'da Morata attığı gol ile skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca uzatma bölümüne gidildi. 15'er dakikalık 2 uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük sağlayan İtalya, adını finale yazdırdı.

Roberto Mancini yönetimindeki İtalyanlar, finalde Pazar günü saat 22.00'de İngiltere-Danimarka müsabakasının galibiyle karşı karşıya gelecek.HEDEFE SON BİR ADIMAvrupa Futbol Şampiyonası tarihinde İtalya, ilk ve tek şampiyonluğunu 1968 yılında elde etti. Bu kupayı 53 yıl önce müzesine götüren Gök Mavililer, 1968'te gelen şampiyonluğun ardından 2000 ve 2012 yıllarında da final oynama başarısı gösterdi. İtalyanlar, EURO 2000'de Fransa'ya uzatmalarda 2-1 kaybederek, EURO 2012'de ise İspanya'ya 4-0 mağlup olarak kupayı kazanma fırsatını değerlendirememişti.SPINAZZOLA KUTLAMALARDA UNUTULMADI?İtalyan oyuncular maç sonu kutlamalarında, çeyrek final maçında sakatlanan takım arkadaşları Spinazzola'yı unutmadı. İtalya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olan Lorenzo Insigne, Belçika maçında sakatlanarak operasyon geçiren arkadaşının formasını penaltı atışlarının ardından giyerek final sevincine tecrübeli oyuncuyu da ortak etti.BONUCCI İÇİN FİNAL AYRI BİR ANLAM TAŞIYOR

İtalya Milli Takımı'nın tecrübeli savunma oyuncusu Leonardo Bonucci için ise final karşılaşması, bireysel olarak farklı bir anlam taşıyor. Giorgio Chiellini ile birlikte EURO 2012 Finali'nin ardından 2'nci kez finalde boy gösterecek olan Bonucci, İspanya karşılaşmasıyla birlikte Avrupa Futbol Şampiyonları tarihinde İtalya formasını 17'nci kez giyerek Gianluigi Buffon'u yakaladı. 34 yaşındaki savunmacı, final maçında da forma giymesi halinde Buffon'u geride bırakarak İtalya'nın Avrupa Futbol Şampiyonları tarihinde en çok maça çıkan oyuncusu olacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist İtalya
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist İtalya
16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona eren maçta İspanya'ya penaltı atışlarıyla 4-2 üstünlük kurarak,...
16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona eren maçta İspanya'ya penaltı atışlarıyla 4-2 üstünlük kurarak,...
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