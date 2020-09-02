İtalya, Navalnıy'ın zehirlenmesini şiddetle kınadı
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İtalya, Navalnıy'ın zehirlenmesini şiddetle kınadı

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın "askeri amaçla kullanılan ve sinir sistemini etkileyen madde ile zehirlenmesini" sert şekilde kınadı ve Rusya'ya olayı aydınlatması çağrısında bulundu.

İtalya, Navalnıy'ın zehirlenmesini şiddetle kınadı
02.09.2020 22:35 | Son Güncelleme: 02.09.2020 22:38

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın "askeri amaçla kullanılan ve sinir sistemini etkileyen madde ile zehirlenmesini" sert şekilde kınadı ve Rusya'ya olayı aydınlatması çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İtalya, yetkili Alman makamlarının açıkladığı üzere Navalnıy'nin sinir sistemini etkileyen bir maddeyle zehirlenmiş olmasından derin endişe ve öfke duyuyor. Rusya Federasyonu'nun, olayın sorumlularını hızlı ve şeffaf şekilde açıklığa kavuşturması gereken, şiddetle kınadığımız bir suçtur bu." ifadeleri kullanıldı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Kremlin yönetimine muhalif Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmişti.

Kaynak: AA

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