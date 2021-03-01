İtalya, Myanmar'daki demokratik protestoların şiddetle bastırılmasına tepki gösterdi
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İtalya, Myanmar'daki demokratik protestoların şiddetle bastırılmasına tepki gösterdi

01.03.2021 23:49 | Son Güncelleme: 01.03.2021 23:53
İtalya, Myanmar'daki demokratik protestoların şiddetle bastırılmasına tepki gösterdi

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'daki askeri makamlardan "ülkedeki demokratik protestolara yönelik tüm şiddetli baskılara bir an önce son verilmesi" çağrısı yaptı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'daki askeri makamlardan "ülkedeki demokratik protestolara yönelik tüm şiddetli baskılara bir an önce son verilmesi" çağrısı yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Myanmar'ın Roma Büyükelçisi Hmway Hmway Khyne, askeri makamlardan, ülkedeki demokratik protestolara yönelik tüm şiddetli baskılara bir an önce son vermelerini talep etmek için Bakanlığa çağrıldı. Büyükelçi'ye ülkelerinin demokratik geleceğini ve sivil kurumlarını savunmak için barışçıl gösteri yapan herkese İtalya'nın tam dayanışması belirtildi."

İtalya'nın 1 Şubat'taki askeri darbeyi şiddetle kınadığı vurgulanan açıklamada, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile darbeyle bağlantılı şekilde tutuklananların bir an önce serbest bırakılması talebi yinelendi.

Açıklamada, Myanmar ordusunun ülkede Kasım 2020'de yapılan seçimleri iptal etme kararının gayrimeşru olduğunun altı çizilirken, Büyükelçi'ye Myanmar halkının iradesine saygı gösterilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplum, darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında yer almıştı. ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı almıştı.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamış, güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu can kayıpları yaşanınca protestolara katılım artmıştı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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