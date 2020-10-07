İtalya- Moldova maçı ne zaman? İtalya- Moldova maçı hangi kanalda yayınlanacak? İtalya- Moldova şifresiz kanalda mı olacak? Saat kaçta yayınlanacak?
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İtalya- Moldova maçı ne zaman? İtalya- Moldova maçı hangi kanalda yayınlanacak? İtalya- Moldova şifresiz kanalda mı olacak? Saat kaçta yayınlanacak?

07.10.2020 09:01 | Son Güncelleme: 07.10.2020 09:05
İtalya- Moldova maçı ne zaman? İtalya- Moldova maçı hangi kanalda yayınlanacak? İtalya- Moldova şifresiz kanalda mı olacak? Saat kaçta yayınlanacak?

İtalya- Moldova maçı ne zaman? İtalya- Moldova maçı hangi kanalda yayınlanacak? İtalya- Moldova şifresiz kanalda mı olacak? Saat kaçta yayınlanacak? Futbolda milli takımlar hazırlık maçı yapacaktır. Bu takımlardan birisi de İtalya-Moldova hazırlık maçıolacak? Peki İtalya-Moldova hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta başlayacak? Ücretsiz mi yayınlanaca

Hazırlık maçlarından en çok merak edileni İtalya - Moldova arasında oynanan maçtır. Futbolseverler İtalya-Moldova maçını çok merak ediyor. Peki İtalya-Moldova saat kaçta başlayacak? Hangi kanal verecek? Ücretsiz yayınlanacak mı?

İTALYA-MOLDOVA MAÇI NE ZAMAN?

İtalya ve Moldova arasında oynanacak hazırlık maçı 7 Ekim 2020 Çarşamba günü (Bu akşam) saat 21:45'de oynanacaktır.

İTALYA-MOLDOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu maç Türkiye'de herhengi bir kanalda gösterilmeyecek olup canlı yayını olmayacaktır.

İTALYA-MOLDOVA NEREDE OYNANACAK?

İtalya - Moldova hazırlık maçı 7 Ekim 2020 tarihinde (Bu akşam) İtalya'nın ev sahipliğinde Franchi Stadyumu, Floransa'da oynanacaktır.

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