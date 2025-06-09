İtalya Moldova maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İtalya Moldova golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

İtalya Moldova maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İtalya Moldova golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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İtalya Moldova 2026 Dünya Kupası Eleme maçı kaç kaç? İtalya Moldova kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. İtalya Moldova canlı maç anlatımı ve İtalya Moldova kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

İtalya Moldova kaç kaç? İtalya Moldova canlı maç anlatımı ve İtalya Moldova kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

İTALYA MOLDOVA MAÇI KAÇ KAÇ?

İtalya Moldova maçı 2-0'lık İtalya üstünlüğüyle devam ediyor.

İtalya Moldova maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İtalya Moldova golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

İTALYA MOLDOVA MAÇI CANLI İZLE

İtalya Moldova maçını Exxen'den canlı olarak izleyebilirsiniz. İtalya Moldova maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

İTALYA MOLDOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Moldova maçı bu akşam saat 21.45 itibariyle başlayacak.

İTALYA MOLDOVA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İtalya Moldova maçı Reggio Emilia'da, Citta del Tricolore Stadyumu'nda oynanacak.

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