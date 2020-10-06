İtalya - Moldova hazırlık maçı ne zaman? İtalya - Moldova maçı hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi olacak?

Futbolda bu hafta milli araya gidiliyor. Bazı milli takımlar hazırlık maçı yapacaktır. Bu takımlardan birisi de İtalya - Moldova takımlarıdır. Peki İtalya - Moldova hazırlık maçı ne zaman olacak? Saat kaçta başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

Hazırlık maçlarından en çok merak edileniİtalya - Moldova arasında oynanan maçtır. Futbolseverlerİtalya - Moldova maçını çok merak ediyor. Pekiİtalya - Moldova saat kaçta başlayacak? Hangi kanal verecek? Ücretsiz yayınlanacak mı?

İTALYA - MOLDOVA MAÇI NE ZAMAN?

İtalya ve Moldova arasında oynanacak hazırlık maçı 7 Ekim 2020 Çarşamba günü yani yarın akşam saat 21:45 'de başlayacaktır.

İTALYA - MOLDOVA MAÇI HANGİ KANALDA OLACAK?

Bu maçın Türkiye televizyonlarında canlı yayını bulunmamaktadır.

İTALYA - MOLDOVA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İtalya - Moldova hazırlık maçı 7 Ekim 2020 tarihinde İtalya'nın ev sahipliğinde Franchi Stadyumu, Floransa'da oynanacak.