İtalya - Moldova hazırlık maçı ne zaman? İtalya - Moldova maçı hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi olacak?
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İtalya - Moldova hazırlık maçı ne zaman? İtalya - Moldova maçı hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi olacak?

06.10.2020 18:49 | Son Güncelleme: 06.10.2020 18:52
İtalya - Moldova hazırlık maçı ne zaman? İtalya - Moldova maçı hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi olacak?

Futbolda bu hafta milli araya gidiliyor. Bazı milli takımlar hazırlık maçı yapacaktır. Bu takımlardan birisi de İtalya - Moldova takımlarıdır. Peki İtalya - Moldova hazırlık maçı ne zaman olacak? Saat kaçta başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

Hazırlık maçlarından en çok merak edileniİtalya - Moldova arasında oynanan maçtır. Futbolseverlerİtalya - Moldova maçını çok merak ediyor. Pekiİtalya - Moldova saat kaçta başlayacak? Hangi kanal verecek? Ücretsiz yayınlanacak mı?

İTALYA - MOLDOVA MAÇI NE ZAMAN?

İtalya ve Moldova arasında oynanacak hazırlık maçı 7 Ekim 2020 Çarşamba günü yani yarın akşam saat 21:45 'de başlayacaktır.

İTALYA - MOLDOVA MAÇI HANGİ KANALDA OLACAK?

Bu maçın Türkiye televizyonlarında canlı yayını bulunmamaktadır.

İTALYA - MOLDOVA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İtalya - Moldova hazırlık maçı 7 Ekim 2020 tarihinde İtalya'nın ev sahipliğinde Franchi Stadyumu, Floransa'da oynanacak.

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