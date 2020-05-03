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İtalya Milli Takımı'nın eski golcüleri Totti ve Vieri'den Cengiz Ünder'e övgü

İtalya Milli Takımı'nın eski golcüleri Totti ve Vieri'den Cengiz Ünder'e övgü
03.05.2020 15:54 | Son Güncelleme: 03.05.2020 15:54

İtalya futbolunun efsanevi isimleri eski futbolcular Christian Vieri ve Francesco Totti, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder'i övdü.

İtalya futbolunun efsanevi isimleri eski futbolcular Christian Vieri ve Francesco Totti, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder'i övdü.

İtalya Milli Takımı'nın iki eski golcüsü Vieri ve Totti sosyal paylaşım sitesi Instagram'da yaptıkları canlı yayın sohbeti sırasında, Cengiz Ünder'i değerlendirdi.

Vieri, Cengiz Ünder'in hareketli ve derinlemesine oynayarak iyi işler çıkardığını belirterek, "Roma'da Ünder'i çok beğeniyorum. Güçlü bir oyuncu ama kimse onu konuşmuyor." dedi.

Totti de Vieri'nin Ünder için sözlerine, "Doğru, onun hakkında az konuşuluyor. Güçlü bir fiziği var, kurnaz, vazgeçmeyen kararlı bir yapısı var ve o bir Türk. Ünder, tam bir futbolcu. O bazı şeyleri anlayabilirse çok daha güçlü olacaktır." şeklinde karşılık verdi.

Kaynak: AA

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