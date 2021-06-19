İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Mancini, Galler karşısında kazanmak istiyor Açıklaması
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İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Mancini, Galler karşısında kazanmak istiyor Açıklaması

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Mancini, Galler karşısında kazanmak istiyor Açıklaması
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) karşılaşacakları Galler karşısında iyi oynayarak kazanmak istediklerini söyledi.

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) karşılaşacakları Galler karşısında iyi oynayarak kazanmak istediklerini söyledi.

EURO 2020'de A Grubu'nda 6 puanla lider olan İtalya'nın, 4 puanla ikinci sıradaki Galler ile yapacağı maç öncesi "Gök mavililer"in deneyimli teknik adamı Mancini, basın toplantısı düzenledi.

Grubu ilk sırada tamamlamaları durumunda Belçika ve Fransa gibi şampiyonanın favori ekipleriyle karşılaşabilecekleri hatırlatılan Mancini, herhangi bir hesap yapmadıklarını belirtti.

Grubun son maçında elde edecekleri son maça göre bir üst turda ya Londra ya da Amsterdam'a gideceklerini ifade eden Mancini, "Bizim için iyi oynamak ve kazanmak önemli olan. Öncelikli hedefimiz bu. Başka bir amacımız yok. Kazanmak için oynuyoruz, prensibimiz bu ve buna bağlı kalacağız." dedi.

Galler'in teknik açıdan kaliteli oyuncuları olduğuna işaret eden Roberto Mancini, "Galler mücadele etmesi zor bir takım. Fiziki açıdan güçlü bir takım. Yanılmıyorsam son şampiyonada yarı finalde oynadılar. Zorlu bir mücadele olacak. Bizim hedefimiz bu maçı da kazanmak." diye konuştu.

İtalya'nın şampiyonada şu ana kadar gösterdiği performansla dikkati çektiğinin hatırlatılması üzerine Mancini, kendilerinden "iyi takım" olarak söz edilmesinin kendilerini memnun edeceğini bununla beraber her zaman en iyisi için mücadele ettiklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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