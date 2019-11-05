İtalya: Mario Balotelli ırkçı tezahürat sonrası sahadan ayrılmak istedi

İtalyan Brescia futbol takımının forvet oyuncusu Mario Balotelli kendisine yönelik ırkçı tezahüratlar sonrası sahayı terk etmek istemesi ülkede gündem oldu. Takım arkadaşları Balotelli'yi zor ikna etti.

05.11.2019 08:28
İtalya: Mario Balotelli ırkçı tezahürat sonrası sahadan ayrılmak istedi

İtalyan Brescia futbol takımının forvet oyuncusu Mario Balotelli kendisine yönelik ırkçı tezahüratlar sonrası sahayı terk etmek istemesi ülkede gündem oldu.


Hellas Verona takımı taraftarlarının pazar günü oynanan maç sırasında maymun sesleri çıkararak kendisine ırkçı tavır sergilemeleri karşısında öfkelenen Balotelli kızgınlığını taraftarlara doğru sert şekilde topa vurarak gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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