İtalya maçında ilk 11'ler belli oldu

Türkiye ile İtalya arasında oynanacak olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında ilk 11'ler açıklandı.

Türkiye ile İtalya arasında oynanacak olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında ilk 11'ler açıklandı.

Roma Olimpiyat Stadı'nda saat 22: 00'de başlayacak olan mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenecek. İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:

Türkiye: Uğurcan Çakır - Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz

İtalya: Donnarrumma - Florenzi, Chiellini, Bonucci, Spinazzola, Jorginho, Locatelli, Barella, Berardi, Insigne, Immobile

Kaynak: Demirören Haber Ajansı