İtalya liman izni vermedi, 73 göçmen taşıyan gemi denizde mahsur kaldı
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İtalya liman izni vermedi, 73 göçmen taşıyan gemi denizde mahsur kaldı

Akdeniz'de, Avrupa'ya ulaşma uğrunda canlarını tehlikeye atan mültecileri kurtaran Open Arms'a liman izni çıkmayınca, kurtarma gemisi denizin ortasında mahsur kaldı.

24.11.2019 19:09 | Son Güncelleme: 24.11.2019 19:09
İtalya liman izni vermedi, 73 göçmen taşıyan gemi denizde mahsur kaldı

'de, 'ya ulaşma uğrunda canlarını tehlikeye atan mültecileri kurtaran Open Arms'a liman izni çıkmayınca, kurtarma gemisi denizin ortasında mahsur kaldı.


Çarşamba gecesi, Libya'nın 50 mil açıklarında şişme botlarla kuzeye ulaşmak isteyen 73 mülteci Open Arms gemisi tarafından kurtarılmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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