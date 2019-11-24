İtalya liman izni vermedi, 73 göçmen taşıyan gemi denizde mahsur kaldı
Akdeniz'de, Avrupa'ya ulaşma uğrunda canlarını tehlikeye atan mültecileri kurtaran Open Arms'a liman izni çıkmayınca, kurtarma gemisi denizin ortasında mahsur kaldı.
24.11.2019 19:09 | Son Güncelleme: 24.11.2019 19:09
Akdeniz'de, Avrupa'ya ulaşma uğrunda canlarını tehlikeye atan mültecileri kurtaran Open Arms'a liman izni çıkmayınca, kurtarma gemisi denizin ortasında mahsur kaldı.
Çarşamba gecesi, Libya'nın 50 mil açıklarında şişme botlarla kuzeye ulaşmak isteyen 73 mülteci Open Arms gemisi tarafından kurtarılmıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com