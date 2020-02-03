İtalya, Libya ile 2017'de yaptığı göçmen anlaşmasını yenileme hazırlığında

03.02.2020 23:16 | Son Güncelleme: 03.02.2020 23:16

İtalya, Libya ile üç yıl önce yasa dışı göçün önlenmesi ve insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yaptığı anlaşmanın göçmen haklarını gözetecek şekilde yeni halini önermeye hazırlanıyor.



İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun, Libya'nın meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile Roma'da bir araya geldiği bildirildi.



İki bakanın görüşmesinin 1,5 saat civarında sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, "söz konusu görüşmenin, İtalya'nın, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan UMH'ye olan desteğini teyit etmek için bir fırsat olduğu" belirtildi.



Görüşmede, Bakan Di Maio'nun, Berlin Konferansı sonuçlarının tam olarak uygulanmasından başlayarak, İtalya'nın, Libya krizinde siyasi çözüme olan büyük bağlılığını teyit ettiği ifade edildi.

Di Maio'nun, tarafların ateşkese etkin şekilde uyması ve Berlin'de belirlenen siyasi yol haritasına uyma çağrısını yinelediği kaydedilen açıklamada, İtalya'nın Münih'te bakanlar düzeyinde yapılacak ilk Uluslararası İzleme Komitesi toplantısına katılacağı da vurgulandı.

Açıklamada, İtalyan bakanın, insan kaçakçılığıyla mücadelede Libya makamlarının güçlü taahhüdünün önemine dikkat çektiği belirtildi.



İtalya ile Libya arasında 3 Şubat 2017'de imzalanan yasa dışı göçün önlenmesi ve insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan anlaşmaya değinilen açıklamada, Di Maio'nun, Başağa'ya, özellikle göçmenlerin ve iltica talep edenlerin haklarına saygılı olacak şekilde anlaşmanın içeriğini iyileştirmek amacıyla yakında Libya tarafına bir dizi değişikliğin sunulacağını aktardığı ifade edildi.

İki ülke arasında 3 sene önce imzalanan söz konusu memorandum sayesinde Libya çıkışlı Akdeniz üstünden İtalya'ya ulaşan düzensiz göç akınında ciddi düşüşler yaşanmıştı. Bunun yanı sıra Libya'da kalan göçmenlerin kamplarda gördüğü muamele, kötü koşullar nedeniyle BM ve sivil toplum kuruluşlarınca pek çok kez eleştirilmişti.

Diğer yandan, Fethi Başağa, Roma'daki temasları kapsamında İtalyan mevkidaşı Luciana Lamorgese ile de bir araya geldi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Başağa'nın Lamorgese'ye Libya'da 5 göçmen kampının kapandığını, 300 bin kişinin yerinden olduğunu aktardı. Başağa, durumun önemine dikkati çekerek, İtalya'nın tutumunu netleştirmesini talep ettiği ifade edildi.

Kaynak: AA