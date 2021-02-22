İtalya, Libya İçişleri Bakanı Başağa'ya suikast girişimini şiddetle kınadı
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İtalya, Libya İçişleri Bakanı Başağa'ya suikast girişimini şiddetle kınadı

22.02.2021 01:47 | Son Güncelleme: 22.02.2021 01:50
İtalya, Libya İçişleri Bakanı Başağa'ya suikast girişimini şiddetle kınadı

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'ya yönelik saldırıyı sert şekilde kınadı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'ya yönelik saldırıyı sert şekilde kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İtalya, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Başağa yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor. İtalya, bu kabul edilemez hadise için Bakan Başağa ve ekibine yönelik dayanışmasını belirtiyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun ülkeyi 24 Aralık 2021 seçimlerine götürmek üzere geçici yürütme otoritesinin üyelerini belirlediği bir dönemde, Libyalı tüm aktörlere, ülkenin istikrarına giden yolu tehlikeye atmayı amaçlayan herhangi bir eylemden kaçınılması çağrısında bulunuldu.

İtalya'nın, Libyalıların çıkarına olan güvenlik, istikrar ve refaha uzanan yolun bu kritik safhasında, Libya'nın yanında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, İtalya'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile BM Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) çalışmalarına verdiği tam destek de teyit edildi.

Libya İçişleri Bakanlığı, Başağa'nın 21 Şubat Pazar günü yerel saatle 15.00 civarında başkent Trablus'un batısındaki Canzur bölgesinde ikamet ettiği konutuna giderken, seyir halindeki konvoyuna ağır silahlı bir pikap araçtan makineli silahlarla ateş açıldığını, Bakan Başağa'nın saldırıyı zarar görmeden atlattığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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