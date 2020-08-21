İtalya, Libya'daki son gelişmeleri memnuniyetle karşıladı
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İtalya, Libya'daki son gelişmeleri memnuniyetle karşıladı

İtalya, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Temsilciler Meclisi (Tobruk) Başkanı Akile Salih tarafından bugün duyurulan ateşkes kararlarını memnuniyetle karşıladı.

İtalya, Libya'daki son gelişmeleri memnuniyetle karşıladı
21.08.2020 18:37 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:40

İtalya, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Temsilciler Meclisi (Tobruk) Başkanı Akile Salih tarafından bugün duyurulan ateşkes kararlarını memnuniyetle karşıladı.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İtalya'nın, acil ateşkes ve petrol üretiminin yeniden başlamasına ilişkin Libya Başkanlık Konseyi ve Tobruk tarafından ülkedeki mevcut kurumsal çıkmazların üstesinden gelmek için duyurulan ateşkesi memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, petrol üretiminin yeniden başlamasıyla ilgili olarak İtalya'nın Libya petrol endüstrisinin ülkedeki tüm şubelerinde somut bir uygulama görmeyi umduğu vurgulanarak, bu gelişmelerin Libya krizinin istikrar kazanmasına yönelik önemli ve cesur bir adım olduğu kaydedildi.

İtalya'nın Libya'daki krizin siyasi çözümü için kolaylaştırıcı aktif rolünü oynamaya devam edeceği aktarılan açıklamada, ilgili tüm taraflar Libya Başkanlık Konseyi ve Temsilciler Meclisince belirtilen yolu hızlı ve etkili bir şekilde izlemeye çağırıldı.

BM Libya Destek Misyonu ve Mısır karardan memnun

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) ve Mısır da ateşkes kararından memnuniyet duyduğunu açıklamıştı.

Başbakan Serrac, bugün "milli ve siyasi sorumluluğunun, ülke ve bölgenin içinde bulunduğu durumun ve salgın şartlarının gereği olarak, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes yapılması ve askeri operasyonların durdurulması talimatı" vermişti.

Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması gerektiğine dikkati çekerken, tüm Libyalılar'ın üzerinde anlaşacağı Anayasa hükümlerine uygun olarak, Başkanlık Konseyi ve genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması çağrısını yinelemişti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih de Serrac'ın yaptığı ateşkes açıklamasıyla eş zamanlı şekilde "acil bir ateşkes ve Sirte'nin yeni kurulacak Başkanlık Konseyi'ne geçici olarak ev sahipliği yapması" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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