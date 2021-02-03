İtalya Kupası yarı finalinde Juventus, Inter'i yenerek avantajı yakaladı
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İtalya Kupası yarı finalinde Juventus, Inter'i yenerek avantajı yakaladı

03.02.2021 01:29 | Son Güncelleme: 03.02.2021 01:32
İtalya Kupası yarı finalinde Juventus, Inter'i yenerek avantajı yakaladı

Futbolda, İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus, Inter'i deplasmanda 2-1 yendi.

Futbolda, İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus, Inter'i deplasmanda 2-1 yendi.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan müsabakaya ev sahibi Inter, hızlı başladı ve 9. dakikada Arjantinli Lautaro Martinez ile 1-0 öne geçti.

Juventus, bu gole 26. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun penaltı atışından kaydettiği golle yanıt verdi: 1-1.

Konuk Juventus, 35. dakikada yine Ronaldo ile bir gol daha buldu ve skoru 2-1'e getirdi.

Maçın ilk yarısı konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının başında iki takım da karşılıklı ataklar geliştirdi. Ev sahibi Inter, maçın son bölümünde beraberlik golü için yüklense de sonuç alamadı.

Böylece Juventus, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak 9 Şubat Salı günü oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde kupada turu geçmek için avantajlı bir skor elde etti.

Juventus'un kadrosunda yer alan milli futbolcu Merih Demiral da ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada mücadele etti. Demiral, 14. dakikada Sanchez'e yaptığı faul sebebiyle maçta ilk sarı kart gören oyuncu oldu.

Kupada bugün yarı finalin diğer ayağında Napoli ile Atalanta, Diego Armando Maradona Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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