İtalya Kupası yarı finalinde Juventus, Fiorentina'yı ilk maçta yendi - Haberler

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İtalya Kupası yarı finalinde Juventus, Fiorentina'yı ilk maçta yendi

AA, Barış Seçkin - Spor
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İtalya Kupası yarı finalinde Juventus, Fiorentina'yı ilk maçta yendi

Futbolda İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus, deplasmanda Fiorentina'yı 1-0 yendi.

Futbolda İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus, deplasmanda Fiorentina'yı 1-0 yendi.

Floransa'daki Artemio Franchi Stadı'nda yapılan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Juventus, 90+1. dakikada Fiorentinalı Lorenzo Venuti'nin kendi kalesine attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Kupada yarı finalin diğer ayağında Milan ile Inter, salı günkü ilk maçta 0-0 berabere kalmıştı.

Çift maçlı eleme usulüne göre oynanan kupa yarı finalinde, rövanş müsabakaları daha sonra belirlenecek bir tarihte yapılacak.

AA / Barış Seçkin - Spor

Juventus, Floransa, İtalya, Spor, Haberler

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