İtalya Kupası'nda Juventus, Inter, Napoli çeyrek finale yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İtalya Kupası'nda Juventus, Inter, Napoli çeyrek finale yükseldi

14.01.2021 02:19 | Son Güncelleme: 14.01.2021 02:22
İtalya Kupası'nda Juventus, Inter, Napoli çeyrek finale yükseldi

Futbolda İtalya Kupası son 16 turunda Juventus, Inter ve Napoli, rakiplerini yenerek çeyrek finale yükseldi.

Futbolda İtalya Kupası son 16 turunda Juventus, Inter ve Napoli, rakiplerini yenerek çeyrek finale yükseldi.

Tek maçlı eleme sistemine göre oynanan kupa son 16 turunda Juventus, konuk ettiği Genoa karşısında 2. dakikada Kulusevski, 23. dakikada Morata'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Genoa, 28. dakikada Czyborra ile farkı 1'e indirdi: 2-1.

İkinci yarının 74. dakikasında Genoa, Melegoni ile skorda yeniden dengeyi sağladı: 2-2.

Müsabakanın normal süresi 2-2'lik eşitlikle sona erdi ve uzatma devrelerine gidildi.

Ev sahibi Juventus, 15'er dakikalık uzatma devresinde Tunuslu Rafia'nın 105. dakikada attığı golle skoru 3-2'ye getirdi. Başka gol olmayınca Juventus, Genoa'yı uzatma devrelerinde bulduğu golle 3-2 yenerek eledi.

Siyah-beyazlı takım, çeyrek finalde Sassuolo-Spal maçının galibiyle eşleşecek.

Bu arada, milli futbolcu Merih Demiral da Juventus ilk 11'inde mücadeleye başlarken, 64. dakikada yerini Danilo'ya bıraktı.

Inter de uzatma devrelerinde güldü

Son 16 turunda oynanan diğer maçta Inter, Fiorentina'ya konuk oldu.

Konuk ekip 40. dakikada Vidal'in penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. İkinci yarıda ev sahibi Fiorentina, Kouame ile 57. dakikada skoru eşitledi: 1-1.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlanınca uzatma devrelerine geçildi.

Uzatma devrelerinin de son anlarında 119. dakikada sahneye çıkan Lukaku, Inter'i bir kez daha öne geçirdi: 1-2.

Bu golle Inter, deplasmanda Fiorentina'yı 2-1 yenerek çeyrek finalde ezeli rakibi Milan ile eşleşti.

Gol düellosunu Napoli kazandı

Günün bir diğer maçında da Napoli, sahasında ağırladığı ve gol düellosu şeklinde geçen maçta Empoli'yi 3-2 yenerek, çeyrek finale çıktı.

Napoli'nin gollerini 18. dakikada Di Lorenzo, 38. dakikada Lozano, 77. dakikada da Petagna atarken, konuk Empoli'nin gollerini de 33. ve 68. dakikada Bajrami kaydetti.

Napoli, çeyrek finalde Roma-Spezia maçının galibiyle eşleşecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlker Başbuğ Vladimir Putin Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Cemal Hünal Seren Serengil
Spor Fatih Terim Samet Aybaba Emre Taşdemir Tolga Ciğerci Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler İzmir Milli Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtalya Kupası'nda Juventus, Inter, Napoli çeyrek finale yükseldi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 02:23:18. #1.14#
title