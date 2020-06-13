İtalya Kupası'nda Juventus finalde
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İtalya Kupası'nda Juventus finalde

İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Juventus ile AC Milan 0-0 berabere kaldı.

İtalya Kupası'nda Juventus finalde
13.06.2020 00:42 | Son Güncelleme: 13.06.2020 01:22

İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Juventus ile AC Milan 0-0 berabere kaldı. İlk maçta deplasmanda rakibi ile 1-1 berabere kalan Juventus adını finale yazdırdı.

İtalya Kupası yarı final rövanşında Juventus, Milan'ı konuk etti. Juventus 16. dakikada penaltı kazanırken, topun başına geçen Ronaldo, topu filelerle buluşturamadı. Aynı dakikada Milan'dan Ante Rebic kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 90 dakikada iki takımın atakları sonuçsuz kalınca mücadele golsüz sona erdi ve ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Juventus finale yükseldi. Öte yandan Milan'da forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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