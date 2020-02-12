İtalya Kupası Finali: Juventus vs Milan Maç Özeti
İtalya Kupası Final karşılaşmasında Juventus, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan'ı 4-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Torino ekibine kupayı getiren goller Medhi Benatia (2), Douglas Costa ve Nikola Kalinic'den (k.k.) geldi.
12.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:19
İtalya Kupası Final karşılaşmasında Juventus, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan'ı 4-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Torino ekibine kupayı getiren goller Medhi Benatia (2), Douglas Costa ve Nikola Kalinic'den (k.k.) geldi.
Kaynak: Dugout
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