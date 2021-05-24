İtalya kulüpleri Ekuban için bastırıyor
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İtalya kulüpleri Ekuban için bastırıyor

İtalya kulüpleri Ekuban için bastırıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de bu sezon Trabzonspor'da en iyi dönemini yaşayan Calep Ekuban için İtalya kulüpleri ısrarını sürdürüyor.

Süper Lig'de bu sezon Trabzonspor'da en iyi dönemini yaşayan Calep Ekuban için İtalya kulüpleri ısrarını sürdürüyor. Bordo-mavililer ise yıldız oyuncuya gelen teklifleri değerlendirmeye alırken, önümüzdeki günlerde bu transferle ilgili sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu bu sezon forma giydiği 32 maçta 10 gol ve 4 asistle oynayarak bordo-mavili kulüpte en iyi dönemini geçirdi. Korona virüse yakalanmasına rağmen toparlanan ve takımına katkı vermeye devam eden oyuncu için İtalya kulüpleri israrını sürdürüyor.

Karadeniz ekibi, 2018-2019 sezonunda İngiltere'nin Leeds United takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Caleb Ansah Ekuban'ın, satın alma hakkını da geçtiğimiz sezon 1 milyon Euro karşılığında kullanmıştı. Oyuncunun bugünkü piyasa değeri ise 6 kat çıkarak 7 milyon Euro'yu aşmış durumda. Fiorentina ve Sampdoria gibi İtalya'nın köklü kulüpleri oyuncu için ısrarını sürdürürken, Karadeniz ekibi ise bu rakamı 10 milyon Euro bandına çekerek pazarlıkları buradan başlatmayı planlıyor.

PERFORMANSININ ÜSTÜNE KOYARAK DEVAM ETTİ

Ekuban'ı transfer etmek isteyen kulüplerin ısrarı karşısında aceleci davranmayan bordo-mavili kulüp yıldız oyuncusunu kolay kolay elinden çıkarmayı düşünmüyor. Bordo-mavili kulüple geçirdiği sezonlarda forma giydiği 103 resmi maçta 29 gol atıp 18 asist yapan oyuncu maç başına ise 2.01 puan ortalaması ile oynadı.

(Gökmen Şahin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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