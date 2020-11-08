İtalya, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 32 bin 616 yeni vaka açıkladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İtalya, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 32 bin 616 yeni vaka açıkladı

08.11.2020 22:45 | Son Güncelleme: 08.11.2020 22:48
İtalya, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 32 bin 616 yeni vaka açıkladı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 32 bin 616 yeni vaka kaydedildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 32 bin 616 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 32 bin 616 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan bu yana virüs kapan kişi sayısı toplam 935 bin 104 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 558 bin 636'ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 749'a yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 331 artarak 41 bin 394'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 6 bin 183 artarak 335 bin 74 oldu.

Ülkede hastane kapasiteleri zorlanıyor

Bu arada, ANSA ajansının haberinde, güneydeki Napoli kenti ve çevresindeki hastanelerin kapasitesinin zorlandığı, bu nedenle de ambulansların ve hasta getiren özel araçların hastane önlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu belirtildi.

İtalya Tabipler Birliği Başkanı (FNOMCEO) Filippo Anelli, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, hastanelerin yoğun bakım üniteleri de dahil olmak üzere kapasitelerinin dolduğu verilerinden hareketle bütün ülkede genel karantina ilan edilmesi gerektiğini belirtti.

Anelli, salgında yayılma eğrisinin bu haftaki gibi gitmesi olasılığına dikkati çekerek "Böyle giderse bir ay sonraki durum çok dramatik olabilir, bu nedenle derhal tamamen kapanmaya ihtiyaç var. ya biz virüsü engelleriz ya da o bizi engeller. Gelen sinyaller, sarı orta risk kategorisinde bulunan bölgelerin de kendilerini bundan en çok etkilenen bölgelerle aynı koşullarda bulabileceğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

İlgili Haberler

İtalya'da son 24 saatte 32 bin 616 yeni vaka
İtalya'da son 24 saatte 32 bin 616 yeni vaka
İtalya'da son 24 saatte 29 bin 907 yeni vaka
İtalya'da son 24 saatte 29 bin 907 yeni vaka
İtalya'da son 24 saatte 28 bin 244 yeni vaka
İtalya'da son 24 saatte 28 bin 244 yeni vaka
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Evgar Coşkun Göğen Timur Selçuk Burak Özçivit
Spor Samatta Can Bartu Ozan Tufan Tamer Tuna Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kasım İstifa Joe Biden Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtalya, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 32 bin 616 yeni vaka açıkladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 22:50:58. #1.14#
title