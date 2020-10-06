İtalya, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 2 bin 677 yeni vaka açıkladı
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İtalya, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 2 bin 677 yeni vaka açıkladı

06.10.2020 22:17 | Son Güncelleme: 06.10.2020 22:20
İtalya, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 2 bin 677 yeni vaka açıkladı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 677 yeni vaka kaydedildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 677 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 2 bin 677 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Salgının başından bu yana virüs kapan kişi sayısı toplam 330 bin 263 oldu. Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 60 bin 134'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 28 artarak 36 bin 30'a çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 1418 artarak 234 bin 99 oldu.

Vaka sayısındaki artışlar nedeniyle İtalyan hükümeti, önlemleri ve önlemlere uymayanlara yönelik cezai yaptırımları arttırmayı değerlendiriyor.

Hükümet, açık alanlarda maske takılmasını ülke genelinde uygulamayı ve maskesiz çıkanlara da 400 avro ile 1000 avro arasında para cezası uygulamayı öngörüyor.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza da parlamentoda hükümetin yeni önlemlerini sunduğu konuşmasında, "İtalya şu anda ikinci dalgayı çok daha iyi karşılamış durumda. Ancak sayılara bakarak bu işin bittiği gibi herhangi bir yanılsamaya prim vermemeliyiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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