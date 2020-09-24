İtalya, Kovid-19 salgınında 1786 yeni vaka açıkladı
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İtalya, Kovid-19 salgınında 1786 yeni vaka açıkladı

24.09.2020 19:07 | Son Güncelleme: 24.09.2020 19:07
İtalya, Kovid-19 salgınında 1786 yeni vaka açıkladı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 1786 yeni vaka kaydedildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 1786 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 1786 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bugünkü sayı, son 6 günün en yüksek düzeyi oldu. Böylece salgın başından bu yana virüs kapan kişi sayısı toplam 304 bin 323'e ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 46 bin 780'e çıkarken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 246'ya yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 23 artarak, 35 bin 781'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 1097 artarak, 221 bin 762 oldu.

Bu arada, ülkede bugün 5 bölgede daha yaklaşık 2 milyon öğrenci için daha ders zili çaldı. 14 Eylül'de de 12 bölgede 5,6 milyon öğrenci ders başı yapmıştı. Okulların açıldığı 5 bölgeden biri olan Campania'da dışarıda da maske takma zorunluluğu getirildi.

Diğer yandan, Başbakan Giuseppe Conte, La Stampa gazetesine verdiği demeçte, ülkesinde şu an genel bir karantinayı ya da kapanmayı ihtimal dahilinde görmediğini ancak ihtiyaç halinde belirli noktaları iyi şekilde kapatmayı düşünebileceklerini ifade etti.

Conte ayrıca, İngiliz gazetesi Financial Times'ın İtalya'nın pandemideki yeni acil durumu diğer Avrupa ülkelerine göre başarıyla idare ettiğini belirtmesinden gurur duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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