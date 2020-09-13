İtalya, Kovid-19 salgınında 1458 yeni vaka açıkladı
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İtalya, Kovid-19 salgınında 1458 yeni vaka açıkladı

İtalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1458 yeni vaka açıklandı.

İtalya, Kovid-19 salgınında 1458 yeni vaka açıkladı
13.09.2020 22:11 | Son Güncelleme: 13.09.2020 22:14

İtalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1458 yeni vaka açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 1458 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Buna göre, salgının başından bu yana ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı 287 bin 753 oldu.

Yeni vakaların etkisiyle ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı da 38 bin 509 oldu. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 187'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 7 artarak, 35 bin 610'a çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 443 artarak 213 bin 634'e ulaştı.

Okullar yarın açılıyor

20 idari bölgeye ayrılan ülkede okulların büyük kısmı yarın açılacak. İtalya Eğitim Bakanlığı'nın sağladığı bilgilere göre, 13 idari bölgede 5,6 milyon öğrenci ders başı yapacak.

Hükümet, okulların açılması için bugüne kadar 2,9 milyar avro kaynak tahsis etti. Sınıflar sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yeniden düzenlenirken, çocuklar için 2,4 milyon adet tek kişilik sıra temin edildi.

Ailelerden, evden çıkmadan önce çocukların ateşinin ölçülmesi istenirken, sınıfta ders dinlerken maske takılmasına gerek olmayacak. Bunun dışında çocuklardan hareket halindeyken mutlaka maske takmaları istenecek.

Okulların açılması dolayısıyla görüntülü bir mesaj yayınlayan Başbakan Giuseppe Conte, "Pazartesi okula geri dönüyoruz. Öğrencilere, öğretmenlere başarılar diliyorum. Ben de hem hükümet başkanı hem de baba olarak bu heyecanı yaşayacağım. Başlangıçta zorluklar ve sıkıntılar olacaktır. Herkesin kendi üzerine düşeni yapması gerekir. Tedbirlere uymaya kendinizi adamalısınız." ifadelerini kullandı.

Conte, okulların yeniden açılması için emeği geçenlere teşekkür ederken, hükümet olarak bundan sonra da yanlarında olacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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