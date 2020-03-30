İtalya, Kovid-19'a karşı "ekonomik dayanışma" göstermeyen AB'yi eleştirdi
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İtalya, Kovid-19'a karşı "ekonomik dayanışma" göstermeyen AB'yi eleştirdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülke olan İtalya'nın Başbakanı Giuseppe Conte, bu krizden çıkmak için gereken "ekonomik dayanışmayı" henüz göstermeyen Avrupa Birliği'ni (AB) eleştirdi.

30.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:18
İtalya, Kovid-19'a karşı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülke olan İtalya'nın Başbakanı Giuseppe Conte, bu krizden çıkmak için gereken "ekonomik dayanışmayı" henüz göstermeyen Avrupa Birliği'ni (AB) eleştirdi.

İspanya'nın El Pais gazetesine demeç veren Conte, "Sorun krizden çıkmak değil, bunu en kısa zamanda gerçekleştirmek." ifadesini kullandı.

Conte, Kovid-19'la bağlantılı en fazla ölümlerin olduğu İtalya ve İspanya başta olmak üzere, özellikle güney Avrupa ülkelerinin AB'den talep ettiği ekonomik yardımın Almanya ve Hollanda tarafından veto edilmesinin Birliğin geleceğini riske attığına dikkati çekti.

"Şu anda Avrupa, tarihi bir maç oynuyor." değerlendirmesinde bulunan Conte, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birilerini diğerlerinden daha fazla etkileyen bir ekonomik kriz değil bu. Burada finans sistemleriyle ilgili bir ayrım yok. Bu, ekonomik ve sosyal alanlarda patlayan bir sağlık krizidir. Bu, tüm Avrupa için tarihi bir meydan okumadır.

Güçlü bir Avrupacılık ruhuyla, AB'nin bu durumun üstesinden gelmesini, gerçekten umut ediyorum. Eğer bunu başaramazsa... Bakın, vatandaşlarımızın anayasal haklarını sınırlıyoruz ve Avrupa, trajik hataları önleyecek tepki göstermek zorundadır."

"Üniter bir tepkiyle cevap vermek gerekiyor"

Conte, bazı ülkelerin bu acil durumun ekonomik alanda üreteceği güçlü kısıtlamaların farkında olmadığını vurgulayarak, şimdilik İtalya ve İspanya ile sınırlıymış gibi gözüken durumun; yakın zamanda diğer AB ülkelerini de etkileyeceğini kaydetti.

Almanya ve Hollanda'yı işaret eden Conte, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkeler, duruma eski kafalarla bakıyor. Bu, mevcut sağlık ve ekonomik kriz için uygun olmayan bir bakış açısı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in de benzer bir şekilde söylediği gibi; bu, herkesi etkileyen bir simetrik şoktur. Bu yüzden olağanüstü enstrümanları kullanan güçlü ve üniter bir tepkiyle cevap vermek gerekiyor."

"Avrupa'yı kalbinde hisseden herkes, bu davayı desteklemelidir"

Conte, İtalya'nın AB'den "kamu borcunu paylaşma gibi bir yardım talep etmediğini, kamu borcunun her ülkenin kendisine ait olduğunu" belirterek, "AB'den sadece, bu ekonomik ve sosyal tsunamiden çıkmayı sağlayacak üniter bir darbe vurma kabiliyeti göstermesini istiyoruz." dedi.

AB'nin alacağı karara göre vatandaşların Birliğe karşı "daha fazla güven" ya da "tam güven kaybı" yaşayacağının altını çizen Conte, "Avrupa'yı kalbinde hisseden herkes, bu davayı desteklemelidir." çağrısında bulundu.

Conte, AB'nin bu sağlık krizinden başarıyla çıkmaması halinde "Avrupa'daki aşırı sağ partilerin şimdikinden çok daha fazla güçlenmesi riskinin kaçınılmaz olduğunu" kaydetti.

Kaynak: AA

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