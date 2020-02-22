İtalya: Koronavirüs nedeniyle ilk kez bir Avrupalı hayatını kaybetti

22.02.2020 10:09 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:09

İtalya'da ilk kez bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Böylelikle 78 yaşındaki İtalyan duvar ustası, virüsün öldürdüğü ilk Avrupalı oldu.



Kovid-19 salgını dolayısıyla vaka sayısının bir günde çift haneli sayılara ulaştığı ülkenin kuzeyinde tedavi gören 78 yaşındaki erkek hastanın akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle