İtalya: Koronavirüs nedeniyle ilk kez bir Avrupalı hayatını kaybetti
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İtalya: Koronavirüs nedeniyle ilk kez bir Avrupalı hayatını kaybetti

İtalya’da ilk kez bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Böylelikle 78 yaşındaki İtalyan duvar ustası, virüsün öldürdüğü ilk Avrupalı oldu.

22.02.2020 10:09 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:09
İtalya: Koronavirüs nedeniyle ilk kez bir Avrupalı hayatını kaybetti

'da ilk kez bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Böylelikle 78 yaşındaki İtalyan duvar ustası, virüsün öldürdüğü ilk Avrupalı oldu.


Kovid-19 salgını dolayısıyla vaka sayısının bir günde çift haneli sayılara ulaştığı ülkenin kuzeyinde tedavi gören 78 yaşındaki erkek hastanın akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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