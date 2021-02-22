İtalya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki saldırıda hayatını kaybeden büyükelçisi için yasta
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İtalya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki saldırıda hayatını kaybeden büyükelçisi için yasta

22.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:37
İtalya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki saldırıda hayatını kaybeden büyükelçisi için yasta

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, ülkesinin Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Luca Attanasio ve koruması Vittorio Iacovacci'nin öldürülmesinin yasını tuttuklarını belirtti.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, ülkesinin Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Luca Attanasio ve koruması Vittorio Iacovacci'nin öldürülmesinin yasını tuttuklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Mattarella, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'ya gönderdiği taziye mesajında, "Birkaç saat önce Goma kenti yakınlarında uluslararası bir konvoya saldırarak, Büyükelçi Luca Attanasio ve jandarma Vittorio Iacovacci ile şoförlerini öldüren alçak saldırının haberini dehşetle öğrendim. İtalya Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki mesleki görevlerini ifa ederken yaşamını yitiren devlet hizmetkarları için yas tutuyor." ifadelerini kullandı.

Mattarella'nın mesajında kurbanların yakınlarına başsağlığı dilenerek, acılarının paylaşıldığı belirtildi.

Başbakan Mario Draghi de 43 yaşındaki Büyükelçi Attanasio ve koruması Vittorio Iacovacci'nin ölümünden dolayı taziye mesajı yayımladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Başbakanlığın Dışişleri Bakanlığı ile koordineli biçimde hadiseye ilişkin gelişmeleri dikkatle takip ettiği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçimizin ve bir jandarma askerinin ölümünü dehşetle ve büyük bir acıyla öğrendim." ifadelerini kullandı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2017'den bu yana görev yapan Büyükelçi ile İtalyan askerinin, görevlerini yerine getirirken hayattan koparıldığını aktaran Di Maio, "Bu acımasız saldırının nasıl gerçekleştiği halen belirsiz. Bu saldırıyı aydınlatmak için hiçbir çabadan kaçınılmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Di Maio'nun programını yarıda keserek Roma'ya dönmek için hareket ettiği belirtildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, büyükelçi ve korumasının yaşamını yitirdiği saldırı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma ve Bukavu kentleri arasındaki yolda BM konvoyuna yönelik hafif silahlar kullanan bir grup terörist tarafından gerçekleştirildi.

Haberlerde, saldırının BM konvoyundaki kişileri kaçırmak için yapıldığı belirtilirken, olayı açıklığa kavuşturmak için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Donald Trump Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Toygun Ateş Aleyna Tilki Meghan Markle
Spor Arda Turan Umut Bulut Hüseyin Göçek Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Pkk Cuma Göztepe Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtalya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki saldırıda hayatını kaybeden büyükelçisi için yasta - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 17:38:26. #1.16#
title