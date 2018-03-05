İtalya Koalisyon Hükümetine Doğru Gidiyor

İtalya'da dün gerçekleşen genel seçimlerin ilk sandık çıkış anketlerine göre bir koalisyon hükümetine gidilebileceği öngörülüyor.

İtalya'da parlamentonun yeni üyelerini belirlemek için gerçekleştirilen erken seçim dün gece yerel saatle 23.00'te sona erdi. İlk sandık çıkış anketlerine göre, üç ana siyasi bloktan hiçbiri tek başına parlamentoda çoğunluğu sağlayamazken, merkez sağ ittifakı yüzde 33 ile 36 aralığında aldığı oy oranı ile birinci sırada yer aldı. İlk sandık çıkış anketlerine göre, 31 yaşındaki 5 Yıldız Hareketi'nin lideri (M5S) Luigi Di Maio yüzde 32,5 dolayında bir orana ulaştı. Matteo Renzi liderliğindeki sol ittifakı ise yüzde 24-28 seviyesinde kaldı. Kesin sonuçların da bu seviyelerde olması durumunda partilerin koalisyon görüşmeleri yapması bekleniyor. - ROMA