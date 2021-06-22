İtalya kimle eşleşti? Euro 2020 2. turda İtalya hangi takımla oynayacak? İtalya rakibi belli mi?

Euro 2020 grup maçları sona ermek üzere. Hangi takım kiminle eşleşti merak ediliyor. Bu takımlardan birisi de İtalya oldu. Peki, Euro 2020'de İtalya ikinci turda kiminle oynayacak? İtalya hangi takımla eşleşmiştir? İtalya'nın 2. turdaki rakibi kim olacak? Euro 2020 İtalya hangi takımla oynuyor? Rakibi belli oldu mu?