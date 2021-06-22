İtalya kimle eşleşti? Euro 2020 2. turda İtalya hangi takımla oynayacak? İtalya rakibi belli mi?
Euro 2020 grup maçları sona ermek üzere. Hangi takım kiminle eşleşti merak ediliyor. Bu takımlardan birisi de İtalya oldu. Peki, Euro 2020'de İtalya ikinci turda kiminle oynayacak? İtalya hangi takımla eşleşmiştir? İtalya'nın 2. turdaki rakibi kim olacak? Euro 2020 İtalya hangi takımla oynuyor? Rakibi belli oldu mu?
Euro 2020'de eşleşmesi merak edilen takımlar arasında İtalya geliyor. Peki, İtalya hangi takımla eşleşmiştir? İtalya rakibi açıklandı mı? İtalya grubu kaçıncı bitirdi? İtalya ikinci turda kimle eşleşti? İtalya çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? Tüm detaylar haberimizde...
EURO 2020 2. TUR KARŞILAŞMALARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Şuanda grup maçları oynanmaya devam ediyor. 2. tur mücadeleleri 26 Haziran Cumartesi günü başlayacaktır.
EURO 2020'DE İKİNCİ TURDA HANGİ TAKIM KİMLE OYNAYACAK?
Eşleşmeler şu şekilde olacaktır:
- 1. Maç: B grubu 1.si - A/D/E/F grup 3.sü
- 2. Maç: A grubu 1.si - C grubu 2.si
- 3. Maç: F grubu 1.si - A/B/C grup 3.sü
- 4. Maç: D grubu 2.si - E grubu 2.si
- 5. Maç: E grubu 1.si - A/B/C/D grup 3.sü
- 6. Maç: D grubu 1.si - F grubu 2.si
- 7. Maç: C grubu 1.si - D/E/F grup 3.sü
- 8. Maç: A grubu 2.si - B grubu 2.si
İTALYA HANGİ TAKIMLA EŞLEŞTİ?
İtalya, Avusturya ile eşleşmiştir.
İtalya A grubunu 1. tamamlamıştır ve C grubunun ikincisi ile eşleşmiştir. Yani İtalya Avusturya ile eşleşti.
İtalya-Avusturya 2. tur maçı 26 Haziran Cumartesi günü saat 22:00 'da oynanacak.
İTALYA ÇEYREK VE YARI FİNALE ÇIKARSA KİMLE EŞLEŞİR?
Eğer İtalya çeyrek finale çıkarsa Belçika-A/E/F grubu 3.sü maçı kazananı ile 2 Temmuz tarihinde çeyrek finalde karşılaşacaktır. Ardından yarı final ise 6 Temmuz'da Londra'da oynanacak. Henüz yarı finale çıkarsa kimle eşleşir belli değil. Birçok ihtimal bulunuyor. Fakat çeyrek finalde olası Belçika ve diğer takım galibiyetinden sonra F grubu 1. ile karşılaşabilir. Çünkü F grubu ölüm grubu olarak adlandırılıyor. Gruptaki 3 takım favori takım olarak görülüyor.