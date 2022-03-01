İtalya, Kiev Büyükelçiliğini güvenlik gerekçesiyle Lviv'e taşıyor - Haberler

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İtalya, Kiev Büyükelçiliğini güvenlik gerekçesiyle Lviv'e taşıyor

AA, Barış Seçkin - Güncel
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İtalya, Kiev Büyükelçiliğini güvenlik gerekçesiyle Lviv'e taşıyor

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğinin, kötüleşen güvenlik koşulları nedeniyle ülkenin batısındaki Lviv kentine taşınmakta olduğunu bildirdi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğinin, kötüleşen güvenlik koşulları nedeniyle ülkenin batısındaki Lviv kentine taşınmakta olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Kiev'deki güvenlik durumunun kötüleşmesi ve bunun sonucunda büyükelçiliğin tam işlevselliğini garanti etmenin imkansız hale gelmesi sebebiyle İtalya'nın Kiev Büyükelçiliği, diğer büyükelçilikler gibi işlevlerini yerine getirmeyi sürdürebilmek için Lviv'e taşınıyor." ifadeleri kullanıldı.

AA / Barış Seçkin - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, İtalya, Kiev, Güncel, Haberler

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