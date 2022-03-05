İtalya Katar ile enerji alanında iş birliğini güçlendirme arayışında

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Draghi'nin bugün Katar Emiri Şeyh Temim ile telefonda görüştüğü belirtilerek, "Görüşmede fikir alışverişi yapılırken, yıllar içinde güçlenmeye devam eden mükemmel ikili ortaklığın, enerji iş birliğinin ve Ukrayna'daki krizin değerlendirilmesi üzerinde duruldu." ifadesi kullanıldı.

Bu arada, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'daki savaş doğrultusunda, İtalya ile Katar arasında enerji alanındaki iş birliğini güçlendirmek üzere Katarlı yetkililerle görüşmek için bu ülkeye doğru yola çıktığını açıkladı.

Bakan Di Maio, benzer gündem maddeleriyle 28 Şubat'ta Cezayir'de temaslarda bulunmuştu.

Doğal gazda yüzde 40 civarında Rusya'ya bağımlı olan İtalya'nın, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerji kaynaklarını çeşitlendirmek üzere önde gelen sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçileri Cezayir ve Katar ile temaslarını sıklaştırdığı dikkati çekiyor.