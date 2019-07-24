İtalya İzmir Konsolosu Giorgio'dan Vali Köşger'e ziyaret

İtalya İzmir Konsolosu Valerio Giorgio Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.

İtalya İzmir Konsolosu Valerio Giorgio, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'e nezaket ziyaretinde bulundu. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Köşger ve Konsolos Giorgio Aydınla ilgili istişarelerde bulundu. Vali Köşger gerçekelşen ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Konsolos Valerio Giorgio'ya teşekkürlerini iletti. - AYDIN

Kaynak: İHA