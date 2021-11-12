İtalya - İsviçre ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya - İsviçre maçı şifresiz mi?
2022 Dünya Kupasi Elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen İtalya - İsviçre bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan İtalya - İsviçre maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
2022 Dünya Kupasi Elemelerinde heyecanla beklenen müsabakada İtalya - İsviçre karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi İtalya - İsviçre maçı şifresiz mi? İtalya - İsviçre maçı hakemi kim? İtalya - İsviçre maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
İtalya - İsviçre, 2022 Dünya Kupasi Eleme grubu maçı, 11.12.2021 Cumabugün saat 22.45'te oynanacak.
İtalya - İsviçre maçı S Sports platformundan yayınlanacak.
İtalya - İsviçre maçını izlemek için S Sports kullanıcısı olmalısınız.
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