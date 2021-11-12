İtalya - İsviçre ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya - İsviçre maçı şifresiz mi?

2022 Dünya Kupasi Elemelerinde heyecanla beklenen müsabakada İtalya - İsviçre karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi İtalya - İsviçre maçı şifresiz mi? İtalya - İsviçre maçı hakemi kim? İtalya - İsviçre maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

İTALYA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya - İsviçre, 2022 Dünya Kupasi Eleme grubu maçı, 11.12.2021 Cumabugün saat 22.45'te oynanacak.

İTALYA - İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya - İsviçre maçı S Sports platformundan yayınlanacak.

İTALYA - İSVİÇRE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

İtalya - İsviçre maçını izlemek için S Sports kullanıcısı olmalısınız.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet