İtalya-İsviçre milli maçının ardından

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, İsviçre karşısında iyi oynadıklarını ve kazanmayı hak ettiklerini söyledi.

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, İsviçre karşısında iyi oynadıklarını ve kazanmayı hak ettiklerini söyledi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'nın İsviçre'yi 3-0 yendiği maçın ardından iki takım teknik direktörü çevrim içi basın toplantısına katıldı.

"Gök mavililer" olarak anılan İtalya'yı çalıştıran teknik direktör Mancini, "Bütün maçlar zordur, bazıları kolaydır ama her zaman çıkıp oynamak gerekir. Oyuncuların başarısı. Bugüne kadar çok iyi iş çıkardık, halen daha yolumuz var." dedi.

Mancini, "İsviçre'nin çok iyi bir takım olduğuna inanıyorum, başarılı oyuncuları var. Teknik ve fizik açıdan iyi oyunculardan kurulu bir takım. Ancak bu akşam biz çok iyi oynadık ve kazanmayı hak ettik." ifadelerini kullandı.

Hücuma çıkarken, çok adamla atağa çıkmak istediklerini ve orta saha oyuncularının da zaman zaman risk alarak hücuma destek vermesini istediğini aktaran Mancini, attıkları ilk golün olağanüstü olduğunu söyledi.

Mancini, gruptaki son maçlarında kadroda rotasyona gidip gitmeyeceği sorusuna ise "Bugün zor bir maç oldu bizim için. Bazı oyuncularımız maç sonunda yoruldu. Önümüzdeki 2 gün bakıp son maça nasıl kadroyla çalışacağımıza bakacağız." yanıtını verdi.

İsviçre cephesi

İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Vladimir Petkovic de "Çok güçlü bir İtalya'ya karşı oynadık ve biz yüzde 100'ümüzde değildik. Sahada kendimizden emin değildik ki bu aslında bizim normalimiz değil." diye konuştu.

Maçın ardından takımla da konuştuğunu ve moral vermeye çalıştığını dile getiren Petkovic, "Bu akşamki sonuç bizim için hayal kırıklığı oldu. Olmalı da ama yarından itibaren ileriye bakmalı, pozitif düşünmeliyiz. Türkiye'ye karşı oynayacağımız bir üst tura çıkmak için belirleyici olacak maça hazır olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Petkovic, İtalya'nın Türkiye'yi yenerek geldiğini ve bu akşam da güçlü bir performans koyduğunu, bunun da maç için belirleyici faktör olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin