İtalya İspanya maçı ne zaman? EURO 2020 Yarı Final İtalya İspanya maçı hangi kanalda, saat kaçta? İtalya İspanya muhtemel 11'ler?

EURO 2020 heyecanı Yarı Final heyecanıyla devam ediyor. Yarı Final karşılaşması erken Final olarak değerlendiriliyor. İtalya ve İspanya'nın karşı karşıya geleceği maç internette en çok ilgi gören konular arasında. Peki İtalya İspanya maçı ne zaman? EURO 2020 Yarı Final İtalya İspanya maçı hangi kanalda, saat kaçta? İtalya İspanya muhtemel 11'ler?

EURO 2020'de erken Final. Yarı Final mücadelesinde karşı karşıya gelen UEFA EURO 2020'nin iki favori ekibi İtalya ve İspanya kozlarını paylaşıyor. Maçın başlamasına kısa bir süre kala birçok kişi maç hakkında detaylar hakkında araştırma yapmakta. İtalya İspanya EURO 2020 Yarı Final karşılaşması hakkında detaylı bilgi, sakatlar ve muhtemel 11'ler gibi bilgilere haberimizin devamından erişebilirsiniz.

İTALYA İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

EURO 2020 Yarı Final mücadelesinde karşı karşıya gelecek İtalya ve İspanya arasındaki maç 6 Temmuz Salı (bu akşam)Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak.

İTALYA İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Otoriteler tarafından "Erken Final" olarak değerlendirilen İtalya ve İspanya arasında oynanacak olan EURO 2020 yarı final karşılaşması 22:00'dan itibaren canlı yayınla TRT 1'de olacak.

İTALYA İSPANYA MUHTEMEL 11'LER

Alman hakem Felix Brych yöneteceği İtalya ile İspanya arasındaki maç, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

İtalya'da aşil tendonundan ağır bir sakatlık geçiren Leonardo Spinazzola ile İspanyol Pablo Sarabia bu maçta görev yapamayacak.

İtalya:Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Immobile, Insigne

İspanya:Unai Simon, Azpilicueta, García, Laporte, Jordi Alba, Koke, Sergio Busquets, Pedri, Moreno, Alvaro Morata, Dani Olmo

MAÇ ANALİZİ