İtalya-İspanya maçı canlı izle! İtalya-İspanya muhtemel 11'ler!
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İtalya-İspanya maçı canlı izle! İtalya-İspanya muhtemel 11'ler!

İtalya-İspanya maçı canlı izle! İtalya-İspanya muhtemel 11'ler!
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EURO 2020 heyecanı Yarı Final heyecanıyla devam etmekte. İtalya-İspanya maçını izlemek isteyen seyircilerimiz İtalya-İspanya maçı canlı izle! diye aratmaktadır. Peki, İtalya-İspanya maçı canlı izle! İtalya-İspanya muhtemel 11'ler! İtalya-İspanya maçı ne zaman? İtalya-İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020 heyecanı Yarı Final heyecanıyla devam etmekte. İtalya-İspanya maçını izlemek isteyen seyircilerimiz İtalya-İspanya maçı canlı izle! diye aratmaktadır. Peki, İtalya-İspanya maçı canlı izle! İtalya-İspanya muhtemel 11'ler! İtalya-İspanya maçı ne zaman? İtalya-İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar haberimizde…

İTALYA-İSPANYA MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ!

İTALYA-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EURO 2020 Yarı Final mücadelesinde karşı karşıya gelecek İtalya ve İspanya arasındaki maç 6 Temmuz Salı (bu akşam) Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak.

İTALYA-İSPANYA MUHTEMEL 11'LER

Alman hakem Felix Brych yöneteceği İtalya ile İspanya arasındaki maç, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

İtalya'da aşil tendonundan ağır bir sakatlık geçiren Leonardo Spinazzola ile İspanyol Pablo Sarabia bu maçta görev yapamayacak.

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Immobile, Insigne

İspanya: Unai Simon, Azpilicueta, García, Laporte, Jordi Alba, Koke, Sergio Busquets, Pedri, Moreno, Alvaro Morata, Dani Olmo

İTALYA-İSPANYA MAÇI TRT CANLI İZLE!

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