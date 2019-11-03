İtalya, İranlı Mahan Air hava yolu şirketinin uçuşlarını yasaklıyor

İtalya, İranlı Mahan Air hava yolu şirketinin uçuşlarını yasaklıyor

İtalya, Orta Doğu'daki savaş bölgelerine silah taşımakla suçlanan İranlı Mahan Air hava yolu şirketinin uçuşlarını yasaklamaya hazırlanıyor

03.11.2019 09:54
İtalya, İranlı Mahan Air hava yolu şirketinin uçuşlarını yasaklıyor

İtalya, Orta Doğu'daki savaş bölgelerine silah taşımakla suçlanan İranlı Mahan Air hava yolu şirketinin uçuşlarını yasaklamaya hazırlanıyor.


İtalyan sivil havacılık kurumu ENAC, yaptığı yazılı açıklamada Mahan Air şirketinin Roma ve Milan'a yaptığı seferlerin aralık ayının ortasından itibaren son bulacağını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et