İtalya Irak Güçlerini Eğitmeyi Sürdürecek

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Irak güvenlik güçlerine yönelik eğitim programlarına devam edeceklerini belirtti.

Irak Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Bağdat'a resmi ziyaret gerçekleştiren İtalyan mevkidaşı Conte ile bir araya geldi.

Görüşmede Conte, "İtalya, Irak'ı sağlık, eğitim ve tarihi eserlerin korunması alanında destekliyor. Iraklı güvenlik güçlerinin eğitimini de sürdüreceğiz." dedi. Conte, Irak'ın yeniden imarına da desteklerinin süreceğini aktardı.

Abdulmehdi de Conte'yle görüşmesinde bölgesel güvenlik ve istikrar konularıyla tüm alanlarda iş birliğini ele aldıklarını kaydetti.

İtalya Başbakanı Conte, Bağdat ziyareti kapsamında ayrıca Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü.

İtalya, terör örgütü DEAŞ'a karşı oluşturulan ABD öncülüğündeki koalisyonda yer alıyor. Irak'ta eğitim ve danışmanlık amacıyla yaklaşık bin 500 İtalyan askeri bulunuyor.

Kaynak: AA