İtalya, iPhone Yavaşlatma Davasında Kararını Verdi! Son zamanlarda zor günlerden geçen İtalya 2 yıl önce iki teknoloji devi olan Apple ve Samsung'a ağır cezalar vermişti.

Son zamanlarda zor günlerden geçen İtalya 2 yıl önce iki teknoloji devi olan Apple ve Samsung'a ağır cezalar vermişti. Yetkililer; Apple ve Samsung'un adaletsiz ticari aktiviteler gerçekleştirdiğini ifade etmişti. Davada "telefonların ciddi aksamalar ve bariz şekilde yavaşlamalar yaşamaları sonucu kullanıcıları yeni cihaz almaya yönlendirilmesi" ifadesi yer almıştı. İtalya, tüm bu nedenlerden dolayı Apple'ı 10 milyon euro ve Samsung'u 5 milyon dolar ceza ödemeye mahkum etmişti.

Apple ve Samsung mahkemelerin kararına itiraz etti

Bu iki firma da İtalya'nın bu kararını kabul etmedi. Şirket tarafından yapılan itirazın sonucunda, Apple istediğini alamadı. Şirket, İtalyan mahkemesine yaptığı temyiz başvurusunda, olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kaldı.

Apple şirketinin İtalyan mahkemesine yaptığı temyiz başvurusu ile birlikte, mahkeme son kararını verdi. Söylenenlere göre Apple'a verilen 10 milyon euroluk ceza kararı haklı görüldü. Sonuç olarak Apple bu cezayı ödemek zorunda kaldı. Mahkeme kararını açıklarken, "Kurul, Otorite'nin batarya ile ilgili bilginin cihazın temel yönleri ile ilgili olduğunu ve bu nedenle dünyanın önde gelen bir grubunda ve yüksek teknoloji sektöründe hizmet veren şirketlerin ihtiyaç duyduğu mesleki titizliğe uygun olarak tüketicilere sunulması gerektiğini doğru bir şekilde değerlendirdiğine inanmaktadır." ifadelerine yer verdi. Sizce Apple şirketine verilen bu ceza haklı mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.