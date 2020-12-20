İtalya, İngiltere ile olan hava trafiğini 6 Ocak'a kadar askıya aldı

İtalya, Covid-19'un İngiltere'de mutasyona uğramasının ardından İngiltere ile olan hava trafiğinin 6 Ocak'a kadar askıya alındığını duyurdu.

İtalya, Covid-19'un İngiltere'de mutasyona uğramasının ardından İngiltere ile olan hava trafiğinin 6 Ocak'a kadar askıya alındığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri korona virüsün mutasyona uğraması nedeniyle İngiltere'ye olan uçuşları askıya almaya devam ediyor. Hollanda ve Belçika'nın ardından İtalya'da İngiltere ile olan hava trafiğinin 6 Ocak'a kadar askıya alındığını duyurdu.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza yaptığı açıklamada, İngiltere'de Covid-19'un daha hızlı bulaşan yeni bir türünün keşfedildiğini açıklanmasının ardından bu ülkeyle olan hava yolu ulaşımının 6 Ocak tarihine kadar askıya alan bir kararnameyi imzaladıklarını aktardı. Sağlık Bakanı Speranza, Birleşik Krallık'tan son 14 gün içinde İtalya'ya gelmiş olan kişilere de test yapılacağını açıkladı. Kararname ile ayrıca, son 14 gün içinde Birleşik Krallık'ta bulunmuş kişilerin İtalya'ya girişi ve buradan transit geçişleri de yasaklandı.

Son 24 saatte 352 kişi Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetti

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 137 bin 420 testte 15 bin 104 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilirken, toplam vaka sayısının 1 milyon 953 bin 185'e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 352 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 68 bin 799'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 23 bin 384 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 620 bin 166'ya gerilediğini ifade etti.

İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısındaki düşüş devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, pandemiye ayrılan yoğun bakım yataklarının 41'inin daha boşaldığını ve ülke genelinde Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 2 bin 743'e düştüğünü duyurdu. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı