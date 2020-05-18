İtalya ihtiyatlı şekilde yeniden normale dönüyor
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İtalya ihtiyatlı şekilde yeniden normale dönüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından Avrupa'da ilk etkilenen İtalya'da 2 ayı aşkın sürenin ardından bugün kademeli normale dönüş çerçevesinde ibadethaneler, mağazalar, müzeler ve pek çok iş yeri yeniden açıldı.

İtalya ihtiyatlı şekilde yeniden normale dönüyor
18.05.2020 15:18 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:18

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından Avrupa'da ilk etkilenen İtalya'da 2 ayı aşkın sürenin ardından bugün kademeli normale dönüş çerçevesinde ibadethaneler, mağazalar, müzeler ve pek çok iş yeri yeniden açıldı.

İtalya, Başbakan Giuseppe Conte'nin daha önce "Virüsle birlikte yaşanılacak dönem" olarak tanımladığı "2. Aşama"nın yeni dönemine geçildi.

Başbakan Conte'nin dün imzaladığı son kararname çerçevesinde, Kovid-19 salgınına karşı getirilen sıkı tedbirler, bugün itibarıyla biraz daha gevşetildi.

Mağazalar, restoranlar, müzeler, kuaförler ve kilise, cami, sinagog gibi ibadethaneler de sosyal mesafe ve hijyen koşulları çerçevesinde giriş-çıkışlar düzenlenerek yeniden açıldı.

Ayrıca son kararnameyle sokağa çıkış kısıtlamaları ve izin belgesi uygulamasına da son verilirken, bölge içinde seyahate izin çıktı. Ülke içinde bölgeler arası seyahate ise 3 Haziran'dan sonra izin verilecek.

Başkent caddeleri hareketlendi

Roma'da ünlü mağazaların bulunduğu Via dei Condotti Caddesi'nde, yeniden açılış hareketliliği ve bazı müşterilerin mağazalara ilk giren olmak için sabah saatlerinde sıra oluşturması dikkati çekti.

Bazı sokak sanatçılarının da cadde ve meydanlara döndüğü gözlendi.

Başkentin turistik noktalarından "Aşk çeşmesi" olarak bilinen Trevi Çeşmesi yakınlarındaki bir bar-kafenin işletmecisi Fabrizia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu dönem, kararnameler, maskeler, eldivenlerle zorlu ve karışık şekilde geçti bizim için. Yavaş yavaş başlıyoruz, bir yerden başlamamız gerekiyor. Şu anda hiç kimse yok. Burası turistik bir yer ama hiç kimse yok. Biz özellikle turistlere çalışıyoruz. Banka ve iş yerleri var ama onlar da sürekli buraya gelmiyor. Zor olsa da yavaş yavaş başlayacağız." dedi.

Bu dönemin kendileri için ekonomik sıkıntılara yol açtığını anlatan Fabrizia, hükümetin de kendilerine yardımcı olmadığını belirterek, "Gün gün ilerleyeceğiz ve işin nasıl gideceğine bakacağız. Ne olacağını bilmiyoruz." diye konuştu.

San Lorenzo in Lucina Meydanı'ndaki Ciampini restoranının sorumlusu Vincenzo da "Yeniden açılmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz üzere çok fazla insan yok. Bana göre insanlar hala korkuyor ama yine de iki ay evde durduktan sonra artık açılmalıyız." ifadesini kullandı.

Ekonomik olarak sürecin kendileri için zorlu geçtiğini ifade eden Vincenzo, "Giderler, faturalar ve kiralar var ödenmesi gereken. Burası 40 kişiyi istihdam ediyor. Kolay olmadığını söyleyebilirim. Şimdi tedbirlerle yeniden açılmayı deniyoruz. Masalar birer metre aralıklı, dezenfektanlarımızı koyduk. Umarız, halk da çıkabilir." diye konuştu.

Aynı restorana aylar sonra sipariş vermek için oturan öğrenci Francesco da "Bu şekilde olması garip ama böyle de olsa açık havaya çıkabildiğim için mutluyum. Karantina altındaki bu iki ayı aşkın süre benim için çalışarak geçti." dedi.

Bu arada, İtalya ile beraber salgına karşı alınan önlemleri uygulayan Roma'ya komşu Vatikan'da da ünlü Aziz Petrus Bazilikası, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un yönettiği ayinle yeniden kapılarını açtı.

Kovid-19 salgının eski kıtada ilk etkilediği İtalya'da, 21 Şubat'tan bugüne kadar 31 bin 908 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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