İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetileceği dönemi anlattı
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Süleyman Soylu, Karantina, İtalya, Güncel, Haber

İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetileceği dönemi anlattı

İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sıkı karantina tedbirlerinin uygulandığı ülkesinde normale dönüşün zaman alacağını, kademeli gevşetecekleri önlemlerin 2. aşamasında dışarıda ve toplu taşımada maske kullanımının zorunlu olacağını belirtti.

23.04.2020 01:28 | Son Güncelleme: 23.04.2020 01:30
İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetileceği dönemi anlattı

İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sıkı karantina tedbirlerinin uygulandığı ülkesinde normale dönüşün zaman alacağını, kademeli gevşetecekleri önlemlerin 2. aşamasında dışarıda ve toplu taşımada maske kullanımının zorunlu olacağını belirtti.

Bakan Lamorgese, Anadolu Ajansının da üyesi olduğu Roma'daki Yabancı Basın Derneği mensubu gazetecilerin sorularını, video-konferans yöntemiyle yanıtladı.

Lamorgese, 10 Mart'tan beri uygulanan karantina tedbirlerine halkın uyumu konusunda şu ana kadar yaklaşık 9 milyon kişinin kontrol edildiğini ve 223 bin 920 kişiye yaptırım uygulandığını ifade ederek, "İtalyanlar ilk zamanlar bu durumun ciddiyetini iyi anlamamışlardı ama hükümetin aldığı sıkı tedbirlere sonradan olumlu geri bildirimde bulundular." dedi.

İçişleri Bakanı, kademeli geçiş döneminde maske kullanımının nerelerde gerekli olup olmayacağını teyit etmeye çalıştıklarını belirterek, "Kesinlikle, toplu taşımada ve ofislerde maske takmak zorunlu olacak. Evde takıp takmamak kişinin kendisine kalıyor ama üretim tesislerinde ve toplu taşımada zorunlu olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Hayatın ne zaman normale döneceğine ilişkin soruya da Bakan, "Bu yeni bir yaşam stili. Bu durumdan kesin olarak çıkabilmemiz için bu koşullara faydalı olduğunu bilerek uymamız gerekiyor." yanıtını verdi.

Lamorgese,, yaşam stillerinin bir süreliğine değişmek zorunda olduğuna, normale döndükten sonra virüsün yeniden ortaya çıkmasının çok kötü olacağına işaret ederek, "Bu konuda son derece dikkatli ve sorumlu davranmalıyız. Normale dönmek biraz sürecek, hemen olmayacak. Şu anda üretim faaliyetlerinde kademeli açılış öngörüyoruz. Çünkü bu önemli." ifadelerini kullandı.

Düzensiz göç ve Libya

Akdeniz üzerinden gelen düzensiz göçmenlere ilişkin Kovid-19 tedbirlerini, ülkelerinde bu durum ortaya çıkmadan şubat ayı başında aldıklarını anlatan Lamorgese, "Ülkedeki sağlık koşulları normale dönünceye dek limanlar kapalı kalacak. Şu anda karantinada bekletilen (150'yi aşkın göçmen Palermo açıklarında bir feribotta karantinada) göçmenler ise bu sürenin sonunda AB'deki yeniden dağıtım anlaşmaları çerçevesinde diğer ülkelere dağıtılacak." dedi.

Göçmenlerin deniz yolunu tercih ettiklerinde gerçekten hem kendilerinin hem de çocuklarının hayatlarını riske ettiklerini kaydeden Lamorgese, "Libya Sahil Güvenlik Güçleri birçok hadisede yardıma koştu ve pek çoğunu kurtardı. Göçmenlerin çocuklarıyla birlikte denizde boğulmasından Libya Sahil Güvenlik Güçlerinin onları kurtarması iyi bir şey." diye konuştu.

Bir bakan olarak Libya'yı güvenli bir liman olarak görüp görmediği sorusu yöneltilen İçişleri Bakanı, "Hayır, orada savaş varken bu nasıl denilebilir. Çok zor bir durum var orada. Libya şu an güvenli bir liman demek imkansız bir şey." yanıtını verdi.

Aile içi şiddete karşı akıllı telefona ihbar uygulaması

Karantina dolayısıyla aynı evi paylaşmak zorunda kalan ve şiddet gören kadınlar için bir dijital uygulamayı devreye aldıklarını anlatan Lamorgese, şunları kaydetti:

"Geçen yılın bu dönemine göre aile içi şiddet başvurusu yapanların oranı yüzde 20 daha az. Bunun temel nedeni; kadının şikayet edeceği kişinin yanından arayabilecek cesareti yok. Bunun için devreye soktuğumuz uygulamadaki yardım çığlığı tuşuna basması durumundaki en yakın güvenlik güçleri şikayetin yapıldığı adrese ulaşıyor."

Mafya gibi organize suç örgütlerinin, salgın nedeniyle ekonomi güçlük çeken çok sayıda insanın bu durumundan yararlanmak isteyebileceğine dikkati çeken Bakan Lamorgese, bunun önüne geçmeye çalıştıklarını söyledi.

İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetileceği dönemi anlattı

Kaynak: AA

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