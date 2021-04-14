İtalya hükümeti seyirci onayı verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İtalya hükümeti seyirci onayı verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
İtalya hükümeti seyirci onayı verdi

İtalya'da Spordan Sorumlu Devlet Müsteşarı Valentina Vezzali, 11 Haziran'da oynanacak olan İtalya-Türkiye maçının yüzde 25 seyircili olabileceğini onaylayan mektubunu ülke federasyonuna iletti.

İtalya'da Spordan Sorumlu Devlet Müsteşarı Valentina Vezzali, 11 Haziran'da oynanacak olan İtalya-Türkiye maçının yüzde 25 seyircili olabileceğini onaylayan mektubunu ülke federasyonuna iletti.

Korona virüs pandemisi nedeniyle bu yaza ertelenen 2020 Avrupa Şampiyonası'na sayılı günler kala, İtalya'dan şampiyonanın ilk maçı olan Türkiye mücadelesi hakkında önemli bir açıklama geldi. 11 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadyumu'nda İtalya ile Türkiye arasında oynanacak olan şampiyonanın açılış maçında, stat kapasitesinin yüzde 25'i kadar seyirci alınması için resmi işlemler tamamlanmak üzere. İtalya'da Spordan Sorumlu Devlet Müsteşarı Valentina Vezzali konu hakkında onay mektubunu İtalya Futbol Federasyonu'na ilettiği açıklanırken, federasyon başkanı Gabriele Gravina, "Hükümetin, Roma'daki EURO 2020 maçları için seyirciye onay vermesi harika bir haber ki, bunu hemen UEFA'ya bildireceğiz. Salgınla mücadele eden ve güvenli şekilde çalışan İtalya'nın, bu cesarete sahip olduğunu gösteren bir karar" dedi.

UEFA'nın da kararı onaylamasının ardından 68 bin seyirci kapasiteli Roma Olimpiyat Stadı'ndaki 4 maç için 15 ile 20 bin arasında seyirci alınması bekleniyor. Roma Olimpiyat Stadı, 11 Haziran'da İtalya-Türkiye açılış maçının yanı sıra 2 grup bir de çeyrek final maçına daha ev sahipliği yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehtap Ar Cansu Dere Hande Erçel Demet Özdemir
Spor Caner Erkin Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İtalya hükümeti seyirci onayı verdi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 10:51:53. #1.14#

title