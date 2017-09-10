İtalya Heyetinden Goran'a Ziyaret

İtalya'nın Bağdat Büyükelçisi Marco Carnelos ve Erbil Konsolosu Serena Muroni'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) ana muhalefet partisi Goran (Değişim) Hareketi lideri Ömer Seyit Ali'yi ziyaret ettiği bildirildi.



Goran Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin partinin Süleymaniye'deki genel merkezinde gerçekleştiği belirtildi.



Toplantıda, tarafların Irak ve IKBY'deki son gelişmeler ile 25 Eylül'de yapılacağı duyurulan "bağımsızlık referandumu"nun ele alındığı, söz konusu konulara ilişkin İtalya hükümetinin görüşlerinin iletildiği aktarıldı.



Açıklamada ayrıca Goran Hareketi'nin referanduma ilişkin görüşlerinin yinelendiği ifade edildi.



Goran Hareketi, IKBY'de 25 Eylül'de yapılması planlanan referanduma muhalif tavrıyla biliniyor.