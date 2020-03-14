İtalya hava sahasındaki uçak trafiğindeki büyük düşüş radara da yansıdı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, İtalya, Güncel

İtalya hava sahasındaki uçak trafiğindeki büyük düşüş radara da yansıdı

Çin'den sonra koronavirüsün en çok etkilediği ülke olan İtalya'ya uçuşların birbiri ardına askıya alınması, ülke genelinde hava trafiğini de vurdu.

14.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:52
İtalya hava sahasındaki uçak trafiğindeki büyük düşüş radara da yansıdı
Çin'den sonra koronavirüsün en çok etkilediği ülke olan İtalya'ya uçuşların birbiri ardına askıya alınması, ülke genelinde hava trafiğini de vurdu. Hava trafiği ile ilgili anlık bilgiler veren flightradar uygulamasında İtalya hava sahasındaki uçak trafiğindeki azalma dikkat çekti.

Çin'den sonra en fazla koronavirüsünden etkilenen ülke İtalya oldu. Ülkede koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı Cuma itibariyle 14 bin 955'e çıkarken, ölü sayısı ise 1266'ya yükseldi. İtalya'da koronavirüsün yayılmasının hızının kesilmemesi üzerine tüm ülkenin karantinaya alınması, tarihi ve turistik kentlerin sokaklarının, meydanlarının boş kalmasına yol açtı.Virüsün ilk tespit edildiği 21 Şubat'tan bu yana ülke adeta sessizliğe gömüldü.Ülkede de uçuş trafiğindeki büyük düşüş radar görüntülerinde dikkat çekti. 

İTALYA HAVA SAHASINDAKİ UÇAK TRAFİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz yıl 64,6 milyon turist ağırlayan İtalya'ya koronavirüs salgını sonrası dünya genelinde havayollarının birbiri ardına uçuş trafiğindeki iptalleri radar görüntülerine de yansıdı. Hava trafiği ile ilgili anlık bilgiler veren flightradar uygulamasındaki bugün öğlen saatlerinde İtalya hava sahasındaki görüntü özellikle dikkat çekti.Radar kayıtlarına göre İtalya hava sahasında uçak hareketliliğindeki büyük düşüş olduğu gözlendi. Özellikle Roma havalimanlarındaki uçak trafiğindeki azalma kayıtlara yansıdı. Koronavirüsü öncesi İtalya hava sahasındaki uçuş trafiğindeki yoğunluk radar kayıtlarına da yansımıştı.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

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