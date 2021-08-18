İtalya, "Hava Köprüsü" operasyonuyla 85 Afgan'ı tahliye etti

İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, İtalya ile iş birliği yapan Afganistanlıları ve ailelerini ülkeden tahliye etmek amacıyla düzenlenen "Hava Köprüsü" tahliye görevinin ilk uçuşunda, bugün 85 kişinin İtalya'ya inmesinin beklendiğini duyurdu.

İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, İtalya ile iş birliği yapan Afganistanlıları ve ailelerini ülkeden tahliye etmek amacıyla düzenlenen "Hava Köprüsü" tahliye görevinin ilk uçuşunda, bugün 85 kişinin İtalya'ya inmesinin beklendiğini duyurdu. Macaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Levente Magyar ise Afganistan'daki 26 Macaristanlı için tahliye operasyonu organize ettiğini kaydetti.

Taliban güçlerinin, Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından başlayan tahliye operasyonlarına İtalya ve Macaristan'da katıldı. İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini yaptığı basın açıklamasında, İtalya ile iş birliği yapan Afganları ve ailelerini tahliye etmek için oluşturulan "Hava Köprüsü" tahliye operasyonunun ilk uçuşunun, bugün İtalya'nın başkenti Roma'da yer alan Fiumicino - Leonardo da Vinci Havaalanı'na ineceğini kaydetti. İtalyan Hava Kuvvetleri'nden 7 adet uçağın katıldığı operasyon kapsamında, uçaklarda 85 Afgan'ın yer aldığını belirten Guerini, İtalya ile işbirliği yapanlar için taahhüdün "maksimum" olduğuna dikkat çekti. Guerini, "Bizim taahhüdümüz, Afgan işbirlikçileri, aktivistler ve tehlikeye maruz kalanlar için tahliye planını tamamlamak adına azami çabayla çalışmaktır" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, yolcuların Kuveyt'ten kalkan bir Hava Kuvvetleri C130J tipi askeri nakliye uçağına Kabil havaalanından bindiğini ifade eden Guerini, teknik bir duraklamanın ardından uçağın, yolcularını İtalya'ya taşınmak üzere bir KC 767 tipi nakliye uçağına aktarılacağı Kuveyt'e geri döneceğini aktardı. Guerini, diğer 2 adet C130J'nin ise KC 767 uçuşuyla İtalya'ya nakledilecek olan yaklaşık 150 kişiyi daha Kabil'den almak için bugün Kuveyt'ten kalkış yapacağını kaydetti.

MACARİSTAN, 26 VATANDAŞI İÇİN TAHLİYE OPERASYONU ORGANİZE ETTİ

Macaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Levente Magyar düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'da müteahhit olarak çalışan Macar uyruklu 26 kişiden oluşan bir grubun tahliyesinin organize edildiğini kaydetti. Güvenlik nedenlerini öne sürerek Macaristan'ın tahliyesi hakkında ayrıntılı bilgi vermeyi reddeden Magyar, başka bir ülke tarafından düzenlenen bir uçuşla kısa süre sonra Macaristan'a döneceklerini belirtti. Açıklamasında, Macaristan'ın halen Kabil'de bulunan diğer vatandaşlarına yardım etmek için Afganistan'a kendi tahliye operasyonunu da düzenleyeceğini bildiren Bakan Yardımcısı Magyar, "Artık 20 yıldır savaştığımız Taliban'ın iyi niyetine güveniyoruz. Amacımız orada mahsur kalan Macaristan vatandaşlarının evlerine dönmesine yardımcı olmak, bu bizim asli yükümlülüğümüzdür" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Macaristan hükümetinin, Afganistan'daki Macar kuvvetlerine yardım eden "birkaç düzine" Afgan'a ve ailelerine de yardım etmeye istekli olduğunu aktaran Magyar, ülkeyi terk etmek isteyen başka sığınmacıları kabul etme fikrini ise kesin olarak reddetti.

Öte yandan İtalyan diplomatları ve Afgan iş birlikçilerini taşıyan ilk uçak, geçtiğimiz pazartesi günü Kabil'den Roma'ya gelmişti. Ayrıca İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Afganistan'dan şu ana kadar 2 bin 52 Afgan'ı tahliye ettiğini belirtmişti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise, 25'i Fransız, 4'ü Hollandalı, 1'i İrlandalı, 2'si Kenyalı ve 184'ü Afgan olmak üzere toplamda 216 kişinin bir gecede Afganistan'dan tahliye edildiğini duyurmuştu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı