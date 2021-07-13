İtalya GSK-Vir tarafından üretilen antikor ilacının kullanımına onay verdi
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İtalya GSK-Vir tarafından üretilen antikor ilacının kullanımına onay verdi

İtalya GSK-Vir tarafından üretilen antikor ilacının kullanımına onay verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya Sağlık Bakanlığı, İngiliz GlaxoSmithKline (GSK) ve ABD'li Vir Biotechnology (Vir) firmaları tarafından üretilen Sotrovimab korona virüs antikor ilacının kullanımına onay verdi.

İtalya Sağlık Bakanlığı, İngiliz GlaxoSmithKline (GSK) ve ABD'li Vir Biotechnology (Vir) firmaları tarafından üretilen Sotrovimab korona virüs antikor ilacının kullanımına onay verdi.

İtalya'da Covid-19 karşı bir ilaca daha onay geldi. İtalya Sağlık Bakanlığı, İngiliz GlaxoSmithKline (GSK) ve ABD'li Vir Biotechnology (Vir) firmaları tarafından üretilen Sotrovimab korona virüs antikor ilacının kullanımına onay verdi. Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Covid-19 teşhisi konulan hastaların tedavisinde monoklanal antikor Sotrovimab ilacının 31 Ocak 2022'ye kadar kullanımına onay veren geçici kararnameyi imzaladı.

Kararname ile daha önce şubat ayında kullanımına onay verilen Eli Lilly ve Regeneron firmalarının monoklonal antikor tedavilerinin lisansları da aynı tarihe kadar uzatıldı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), mayıs ayında Sotrovimab'ın 12 yaş üzerindeki ciddi risk taşıyan ancak oksijen desteğine ihtiyaç duymayan hastalarda kullanımına onay vermişti.

Antikor tedavi, Covid-19'a yakalanan kişilerde hastalığın şiddetini azaltması amacıyla kullanılıyor. Monoklonal antikor ilaçlar, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Covid-19 tedavisinde de kullanılmıştı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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