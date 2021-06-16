İtalya gruptan çıkmayı garantiledi
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İtalya gruptan çıkmayı garantiledi

İtalya gruptan çıkmayı garantiledi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

EURO 2020'de A Milli Futbol Takımı'nın da yer aldığı A Grubu'nda İsviçre'yi 3-0 mağlup eden İtalya gruptan çıkmayı garantiledi.

EURO 2020'de A Milli Futbol Takımı'nın da yer aldığı A Grubu'nda İsviçre'yi 3-0 mağlup eden İtalya gruptan çıkmayı garantiledi.

EURO 2020 A Grubu 2'nci maçında İtalya, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda İsviçre'yi konuk etti. İtalya her iki yarıda da bulduğu gollerle rakibini 3-0 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti. İtalyanlara galibiyeti getiren golleri 26 ve 52'nci dakikalarda Locatelli ile 89'uncu dakikada Immobile kaydetti.

GRUPTAKİ SON MAÇLAR

Lider İtalya, A Grubu'ndaki son maçında 20 Haziran Pazar günü saat 19.00'da Roma Olimpiyat Stadyumu'nda Galler'i konuk edecek. İsviçre ise aynı gün ve aynı saatte Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Türkiye ile karşılaşacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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