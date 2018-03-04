İtalya Futbolu Yasta: Astori Hayatını Kaybetti

İtalyan futbolunun efsanevi isimlerinden Juventus'un kaptanı Buffon Facebook hesabından yayımladığı mesajda 31 yaşında hayatını kaybeden Astrori için, "Fedakarlığın, insanlara saygın, zerafetinle sen benim hayatımda tanıdığım en iyi spocuydun." ifadelerini kullandı.