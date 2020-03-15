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İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina, EURO 2020'nin ertelenmesinden yana

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) yapılmasının stratejik bir hata olacağını söyledi.

15.03.2020 19:50 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:50
İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina, EURO 2020'nin ertelenmesinden yana

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) yapılmasının stratejik bir hata olacağını söyledi.

Gravina, Corriere dello Sport gazetesine verdiği demeçte, 12 Haziran'da Türkiye-İtalya maçıyla başlaması planlanan EURO 2020'nin geleceğine salı günü UEFA'da diğer federasyonlarla yapılacak toplantıda karar verileceğini belirtti.


Hiç kimsenin, bu sorunun sadece İtalya'nın sorunu olduğunu söyleyemeyeceğini dile getiren Gravina, "Bizim ülkemiz, Avrupa'nın geri kalanından 2 hafta ileride. Hepimiz sağlığı ilk plana koymalı ve sağduyuya hakim olmalıyız. Sağduyu, haziran için programlanan böylesine büyük Avrupa çapındaki etkinliği yapmayı savunmanın stratejik bir hata olacağını söylüyor." ifadelerini kullandı.


Avrupa'da pek çok ligin, Kovid-19 nedeniyle durmasının Avrupa Şampiyonası'nı etkileyeceğini kaydeden Gravina, EURO 2020'nin ertelenmesine yönelik kararın çıkacağına güvendiğini, karar veremedikleri her anın kendilerinde bumerang etkisi yapacağını ifade etti.


Başkan Gravina, çoğu futbolcu ve teknik adamın sözleşmesinin 30 Haziran'da biteceğine dikkati çekerek, ligleri bu zamana kadar tamamlamaları gerektiğini, 13 haftası kalan Birinci Futbol Ligi (Serie A) için 45 ila 60 günlük bir süre gerektiğini aktardı.


Ligin 3 Nisan'da başlayacağına inanıp inanmadığı sorulan Federasyon Başkanı, "Nisan ayının halen acı çekilen bir ay olacağına inanmakla birlikte bazı faaliyetlerin kısmen yeniden başlayacağına inanıyorum." yorumunu yaptı.


Gravina, liglerin tamamlanmasının önemine dikkati çekerek, play-off ya da play-out gibi formüllerin de gündeme gelebileceğini kaydetti.


Gabriele Gravina, dün de bir radyo programına katılarak, haziran ayında başlaması öngörülen Avrupa Şampiyonası'nın mevcut koşullarda ertelenmesinin daha doğru olacağını ifade etmişti.

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Kaynak: AA

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